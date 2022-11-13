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Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ

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Защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил перспективы сочинской команды в текущем сезоне чемпионата России.
Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сочи» может претендовать и на топ-5, и на топ-3 РПЛ, так как мы — вице-чемпионы России. Впереди ещё 13 туров, разыгрывается 39 очков. Всё зависит от нас. Надо набирать очки», — цитирует Терехова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи».

В составе сочинской команды мячи забили Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели. 

«Сочи» с 25 очками располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» с 12 очками занимают 15-ю строчку.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу сочинской команды в матче 17-го тура с «Химками».

 

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