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Точилин — о матче с «Химками»: забили ровно на столько, чтобы победить

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу сочинской команды в матче 17-го тура с «Химками».
Точилин — о матче с «Химками»: забили ровно на столько, чтобы победить
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Не сложилось несколько моментов, но довольны тем, как сложился первый тайм. Забили ровно на столько, чтобы победить. Теперь переключаемся на Кубок», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи».

В составе сочинской команды мячи забили Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели. 

«Сочи» с 25 очками располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» с 12 очками занимают 15-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами.

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