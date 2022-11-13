Точилин — о матче с «Химками»: забили ровно на столько, чтобы победить
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Не сложилось несколько моментов, но довольны тем, как сложился первый тайм. Забили ровно на столько, чтобы победить. Теперь переключаемся на Кубок», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи».
В составе сочинской команды мячи забили Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.
«Сочи» с 25 очками располагается на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» с 12 очками занимают 15-ю строчку.
Ранее сообщалось, что Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами.