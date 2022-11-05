«РБ Спорт»: Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами
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Специалист будет возглавлять команду, только если руководству не удастся договориться с другими кандидатами, сообщает «РБ Спорт».
Уточняется, что кандидатом на пост главного тренера является Марко Николич.
Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.
Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».
Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, сколько пропустит из-за травмы.