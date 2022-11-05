«РБ Спорт»: Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами

Руководство «Сочи» не планирует оставлять Александра Точилина на посту главного тренера клуба.

Специалист будет возглавлять команду, только если руководству не удастся договориться с другими кандидатами, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что кандидатом на пост главного тренера является Марко Николич.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, сколько пропустит из-за травмы.