Нобоа сообщил, что пропустит около трёх недель из-за травмы икроножной мышцы

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, сколько пропустит из-за травмы.

«Пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы — у меня надрыв икроножной мышцы. Пропущу около трёх-четырёх недель», — цитирует Нобоа «Чемпионат».

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал мнение, что арбитр Артём Чистяков ошибочно не удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 16-го тура РПЛ.