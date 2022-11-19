Фролова: фигурное катание — вся моя жизнь

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, что хотела завершить карьеру во время восстановления.

«Как спортсмен, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лёд, были мысли закончить. Я прекрасно понимала, что фигурное катание — вся моя жизнь. Просто так оставить его я не могла», — цитирует Фролову Sport24.

По словам фигуристки, она черпала мотивацию для восстановления из опыта российских спортсменок, которые также через трудности показывают высочайший уровень катания.

Софья Самоделкина получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова, у неё 69,50 балла.

Ранее Самоделкина высказалась о своём выступлении в короткой программе на Гран-при России в Самаре.