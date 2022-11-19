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Самоделкина заявила, что недовольна своим выступлением на Гран-при России в Самаре

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Российская фигуристка Софья Самоделкина высказалась о своём выступлении в короткой программе на Гран-при России в Самаре.
Самоделкина заявила, что недовольна своим выступлением на Гран-при России в Самаре
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В целом я недовольна. Каскад абсолютно не тот, что запланирован. Видимо, в воздухе перестраховалась. Аксель… Ну, такой аксель. Будем над ним ещё больше работать. Не хватает наработки, думаю, должно прийти с тысячным повторением», — цитирует Самоделкину Sport24.

По её словам, для неё главное сейчас — это чистые прокаты, а не призовые места.

Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова, у неё 69,50 балла.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления с короткой программой на Гран-при России в Самаре.

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