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Перес выиграл третью практику на Гран-при Абу-Даби

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Мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес выиграл третью сессию свободных заездов Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».
Перес выиграл третью практику на Гран-при Абу-Даби
  • AP
  • © Hussein Malla

Гонщик показал время — 1 минута 24,982 секунды. Вторым пришёл партнёр Переса по команде и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (+0,152), третьим стал семикратный чемпион «королевских автогонок» пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,240).

22-й этап чемпионата завершится 20 ноября.

Ранее «Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.

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