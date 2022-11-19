Перес выиграл третью практику на Гран-при Абу-Даби

Мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес выиграл третью сессию свободных заездов Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».

Гонщик показал время — 1 минута 24,982 секунды. Вторым пришёл партнёр Переса по команде и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (+0,152), третьим стал семикратный чемпион «королевских автогонок» пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,240).

22-й этап чемпионата завершится 20 ноября.

Ранее «Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.