«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.

Первые гонки в рамках новой гоночной серии, в которых примут участие пять команд из «Формулы-2» и «Формулы-3», пройдёт в 2023 году.

Каждая из команд выставит по три машины. Таким образом, стартовая решётка будет сформирована из 15 болидов.

Первый сезон F1 Academy будет состоять из семи этапов, в каждом из них — по три гонки. Также организаторы выделили 15 дней для проведения тестовых заездов.

Ранее сообщалось, что все 20 пилотов «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры немецкого гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля.