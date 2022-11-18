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«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин

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«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин
  • Gettyimages.ru

Первые гонки в рамках новой гоночной серии, в которых примут участие пять команд из «Формулы-2» и «Формулы-3», пройдёт в 2023 году.

Каждая из команд выставит по три машины. Таким образом, стартовая решётка будет сформирована из 15 болидов.

Первый сезон F1 Academy будет состоять из семи этапов, в каждом из них — по три гонки. Также организаторы выделили 15 дней для проведения тестовых заездов.

Ранее сообщалось, что все 20 пилотов «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры немецкого гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля.

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