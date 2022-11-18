Все пилоты «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры Феттеля

Все 20 пилотов «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры немецкого гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля.

«Отличный вечер со всеми пилотами. Празднуем последнюю гонку Феттеля. Ура!» — написал в своих социальных сетях британский пилот Mercedes Джордж Расселл, опубликовав общую фотографию гонщиков.

35-летний немец покинет «Формулу-1» по окончании сезона 2022 года. Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. За одну гонку до окончания сезона гонщик с 36 очками располагается на 11-м месте в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».