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Все пилоты «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры Феттеля

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Все 20 пилотов «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры немецкого гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля.
Все пилоты «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры Феттеля
  • Gettyimages.ru

«Отличный вечер со всеми пилотами. Празднуем последнюю гонку Феттеля. Ура!» — написал в своих социальных сетях британский пилот Mercedes Джордж Расселл, опубликовав общую фотографию гонщиков.

35-летний немец покинет «Формулу-1» по окончании сезона 2022 года. Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. За одну гонку до окончания сезона гонщик с 36 очками располагается на 11-м месте в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».

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