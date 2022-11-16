Россиянин Шварцман примет участие в практике на Гран-при Абу-Даби

Тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман примет участие в первой сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».

Об этом сообщается на странице итальянской команды в Twitter.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 18 по 20 ноября.

Для 23-летнего россиянина это будет второе участие в свободных заездах в «Формуле-1» после дебюта в октябре на Гран-при США.

Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и серебряным призёром «Формулы-2» 2021 года. Пилот выступает за Ferrari с 2022 года по израильской гоночной лицензии.

В феврале Международная автомобильная федерация разрешила гонщикам из России участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ранее Шварцман заявил, что не все гонщики «Формулы-1» получают свои места заслуженно.