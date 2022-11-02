Шварцман заявил, что не все гонщики «Формулы-1» получают свои места заслуженно

Российский гонщик Роберт Шварцман заявил, что разочарован положением дел на рынке пилотов «Формулы-1».

«Я бы сказал, что рынок пилотов «Формулы-1» в наши дни выглядит немного странным. Не хочу называть имён, но, к сожалению, не всегда всё происходит по заслугам», — цитирует Шварцмана Motorsport Week.

23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией. Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате. Он дважды подряд стал победителем «Формулы-1».

Ранее Шварцман поделился впечатлениями от дебюта на тренировке Гран-при США.