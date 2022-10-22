Шварцман поделился впечатлениями от дебюта на тренировке Гран-при США

Тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1», проведя свободную практику за команду.

«Моя первая свободная практика в «Формуле-1» была потрясающей. Мы сделали всё, что запланировали на эту сессию, и команда осталась довольна проделанной работой», — заявил Шварцман.

Российский гонщик сел за руль болида в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» и показал 16-й результат, отстав от другого пилота Ferrari, Карлоса Сайнса, на 2,094 секунды.

23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией. Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.

Ранее в Ferrari высказались о дебюте Роберта Шварцмана в первой сессии свободных заездов Гран-при США.