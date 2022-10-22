Шварцман поделился впечатлениями от дебюта на тренировке Гран-при США
- AP
- © Darron Cummings
«Моя первая свободная практика в «Формуле-1» была потрясающей. Мы сделали всё, что запланировали на эту сессию, и команда осталась довольна проделанной работой», — заявил Шварцман.
Российский гонщик сел за руль болида в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» и показал 16-й результат, отстав от другого пилота Ferrari, Карлоса Сайнса, на 2,094 секунды.
23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией. Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.
Ранее в Ferrari высказались о дебюте Роберта Шварцмана в первой сессии свободных заездов Гран-при США.