Ferrari — о дебюте Шварцмана: отличная работа со стороны Роберта

Команда «Формулы-1» Ferrari высказалась о дебюте россиянина Роберта Шварцмана в первой сессии свободных заездов Гран-при США.

«Отличная работа со стороны Шварцмана в его первой сессии за рулём F1-75, он помог нам подготовиться к уик-энду. Эта улыбка говорит сама за себя! Какой отличный день для Роберта, ещё одного гонщика нашей Академии», — написала итальянская команда в Twitter.

Российский гонщик сел за руль болида в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» и показал 16-й результат, отстав от другого пилота Ferrari Карлоса Сайнса на 2,094 секунды.

23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией. Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила несколько изменений в спортивный регламент «Формулы-1».