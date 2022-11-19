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Осинькин — о Пиняеве: прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через ступеньки»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника самарской команды Сергея Пиняева.

«Считаю, что его прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через лишние ступеньки». Он шёл последовательно. И сейчас психологически и физически готов к этой работе. То, чего не было в 16 лет», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, что Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном.

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