Осинькин — о Пиняеве: прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через ступеньки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника самарской команды Сергея Пиняева.

«Считаю, что его прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через лишние ступеньки». Он шёл последовательно. И сейчас психологически и физически готов к этой работе. То, чего не было в 16 лет», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, что Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном.