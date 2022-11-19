Усман Нурмагомедов: очень сильно рад, что я первый чемпион Bellator из Дагестана
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«Когда осталось пять секунд, я посмотрел на время и подумал: «Я чемпион». Я уже думал — всё, а потом смотрю — он что-то пытается сделать! Накинулся на меня с ударом. По ходу, хотел вырубить в последнюю секунду», — цитирует Усмана Нурмагомедова Sport24.
Спортсмен также признался, что рад быть первым чемпионом Bellator из Дагестана.
«Очень сильно рад, что я первый чемпион из Дагестана. Для меня это больше всего значит. Очень рад, что везу пояс в мой родной Дагестан», — добавил он.
Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).
Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Усмана с завоеванием титула Bellator.