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Усман Нурмагомедов: очень сильно рад, что я первый чемпион Bellator из Дагестана

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поделился эмоциями от поединка с бразильцем Патрики Фрейре на Bellator 288 за звание чемпиона в лёгком весе.
Усман Нурмагомедов: очень сильно рад, что я первый чемпион Bellator из Дагестана
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  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Когда осталось пять секунд, я посмотрел на время и подумал: «Я чемпион». Я уже думал — всё, а потом смотрю — он что-то пытается сделать! Накинулся на меня с ударом. По ходу, хотел вырубить в последнюю секунду», — цитирует Усмана Нурмагомедова Sport24.

Спортсмен также признался, что рад быть первым чемпионом Bellator из Дагестана.

«Очень сильно рад, что я первый чемпион из Дагестана. Для меня это больше всего значит. Очень рад, что везу пояс в мой родной Дагестан», — добавил он.

Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Усмана с завоеванием титула Bellator.

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