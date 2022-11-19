Президент «Оренбурга»: у Лички контракт, он его должен доработать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил, почему клуб не хочет отпускать в «Краснодар» главного тренера команды Марцела Личку.

«Мы занимаем очень простую позицию — у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из «Краснодара» и получили отрицательный ответ. Мало ли, кто что хочет», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

По его словам, определённые задачи клуба завязаны на главном тренере, без которого у «Оренбурга» могут возникнуть проблемы.

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Краснодар» с 25 очками располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за большой суммы отступных.