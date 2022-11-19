Агент назвал переговоры с «Челси» о переходе Захаряна сложной историей

Павел Андреев, агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о ходе переговоров с «Челси».

«Как проходят переговоры с «Челси»? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных. Арсену нужно становиться лучше с каждым днём и прогрессировать», — цитирует Андреева «Чемпионат».

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андреев прокомментировал информацию, что Захарян может получить армянский паспорт, чтобы совершить переход в «Челси».