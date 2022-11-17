Агент отреагировал на слухи, что Захарян получит паспорт Армении ради «Челси»
- РИА Новости
«Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта. Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему», — цитирует Андреева «Чемпионат».
В настоящий момент игрок находится на сборах в составе национальной команды России.
Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер не случился из-за санкций Великобритании в отношении России.
Ранее в Федерации футбола Армении высказались о желании Захаряна получить местный паспорт.