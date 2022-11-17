Узнать больше

Агент отреагировал на слухи, что Захарян получит паспорт Армении ради «Челси»

Короткая ссылка
Павел Андреев, агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию, что футболист может получить армянский паспорт, чтобы совершить переход в «Челси».
Агент отреагировал на слухи, что Захарян получит паспорт Армении ради «Челси»
  • РИА Новости

«Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта. Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему», — цитирует Андреева «Чемпионат».

В настоящий момент игрок находится на сборах в составе национальной команды России.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер не случился из-за санкций Великобритании в отношении России.

Ранее в Федерации футбола Армении высказались о желании Захаряна получить местный паспорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить