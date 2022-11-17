В Федерации футбола Армении высказались о желании Захаряна получить местный паспорт

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на слухи о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян хочет получить армянский паспорт.

«Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны», — цитирует Карапетяна Sport24.

В настоящий момент игрок находится на сборах в составе национальной команды России.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер не случился из-за санкций Великобритании в отношении России.

Ранее Павел Пивоваров высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».