В Федерации футбола Армении высказались о желании Захаряна получить местный паспорт
- РИА Новости
«Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны», — цитирует Карапетяна Sport24.
В настоящий момент игрок находится на сборах в составе национальной команды России.
Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер не случился из-за санкций Великобритании в отношении России.
Ранее Павел Пивоваров высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».