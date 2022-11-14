Пивоваров — о будущем Захаряна в «Динамо»: мы не ищем трансфера для этого игрока

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Динамо» рассчитывает на Захаряна, он является игроком клуба. У него контракт, он один из лидеров нашей команды. Мы не ищем трансфера для этого игрока. Если кто-то обратится — мы готовы рассмотреть предложение», — цитирует Пивоварова ТАСС.

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что переговоры об уходе Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.