Гафин: сейчас переговоры по Захаряну на паузе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что переговоры об уходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.

«Мы настроены на те предложения, которые устроят нас. На самом деле да, сейчас переговоры по Захаряну на паузе. Первая часть сезона стала для нас непростой. Мы потеряли почти половину игроков основного состава», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

По его словам, в клубе будет несколько точечных усилений.

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее защитник московского «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.