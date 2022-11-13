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Сазонов: «Динамо» было сильнее ЦСКА и могло забивать больше

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Сазонов: «Динамо» было сильнее ЦСКА и могло забивать больше
  • РИА Новости

«Последний матч чемпионата в этом году. Мы выиграли и очень счастливы. Получилось дружеское дерби, мы в нём наконец победили. Могли забивать больше. Считаю, что «Динамо» было сильнее», — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее Андрей Сазонов, отец Сабы Сазонова, отреагировал на вызов сына в национальную команду Грузии по футболу.

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