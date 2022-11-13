«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Николас Нгамалё. У армейцев отличился Иван Обляков, однако на 79-й минуте получил красную карточку.
На 82-й был удалён нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.
«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.
Ранее «Сочи» на выезде обыграл «Химки» в рамках 17-го тура РПЛ.