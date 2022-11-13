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«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ

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«Динамо» одержало победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Николас Нгамалё. У армейцев отличился Иван Обляков, однако на 79-й минуте получил красную карточку.

На 82-й был удалён нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее «Сочи» на выезде обыграл «Химки» в рамках 17-го тура РПЛ.

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