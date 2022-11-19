Камоцци: Промес может стать лучшим легионером за всю историю РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес может стать лучшим легионером за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России — статистика говорит сама за себя», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 21 матч, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее Камоцци заявил, что «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника.