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Камоцци: Промес может стать лучшим легионером за всю историю РПЛ

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес может стать лучшим легионером за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ).
Камоцци: Промес может стать лучшим легионером за всю историю РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России — статистика говорит сама за себя», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 21 матч, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Ранее Камоцци заявил, что «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника.

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