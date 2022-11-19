Ондуа: мечтал играть за Россию, но потом ситуация изменилась, и Камерун вызвал меня на ЧМ-2022
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«Мечтал играть за Россию, долго ждал вызова, но потом ситуация изменилась, и Камерун вызвал меня на чемпионат мира. Я согласился. Но это не значит, что я не буду представлять там Россию — в этом тоже моя ответственность», — приводит слова Ондуа Sports.ru.
10 ноября стало известно, что 26-летний игрок вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года.
Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Ондуа рассказал о своём отношении к России.