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Ондуа: всегда буду защищать Россию и биться за неё на поле

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Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет гражданство России, рассказал о своём отношении к России.
Ондуа: всегда буду защищать Россию и биться за неё на поле
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Родина — это не только место, где ты родился. Родина — это место, где тебя уважают и любят. Я благодарен России за то, что она сделала меня человеком, мужчиной, футболистом. Здесь я состоялся. И поэтому всегда буду защищать Россию и биться за неё на поле», — приводит слова Ондуа Sports.ru.

10 ноября стало известно, что 26-летний игрок вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Ондуа рассказал, как братья Миранчуки помогали ему учить русский язык.

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