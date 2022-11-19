Ондуа рассказал, как братья Миранчуки помогали ему учить русский язык

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет гражданство России, рассказал, как Антон и Алексей Миранчуки помогали ему учить русский язык.

«Они мне помогали с переводами на русский, старались подробно объяснять значения слов, как лучше строить предложения. Это была наша тренировка. И мы проводили её каждый день», — цитирует Ондуа Sports.ru.

10 ноября стало известно, что 26-летний игрок вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Ондуа заявил, что будет представлять российский народ на чемпионате мира — 2022 в Катаре.