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Камельзон — о победе Рублёва: это даст ему уверенность в том, чем он занимается

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.
Камельзон — о победе Рублёва: это даст ему уверенность в том, чем он занимается
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Calanni

«Это даст Рублёву уверенность в том, чем он занимается. Поэтому я думаю, что теперь ему нечего терять. Он уже сделал хороший прорыв, а теперь надо просто пройти ещё стадию», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась эмоциями от победы Рублёва в матче с Циципасом на Итоговом турнире ATP.

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