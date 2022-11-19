Камельзон — о победе Рублёва: это даст ему уверенность в том, чем он занимается
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- © Antonio Calanni
«Это даст Рублёву уверенность в том, чем он занимается. Поэтому я думаю, что теперь ему нечего терять. Он уже сделал хороший прорыв, а теперь надо просто пройти ещё стадию», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».
В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.
В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.
Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась эмоциями от победы Рублёва в матче с Циципасом на Итоговом турнире ATP.