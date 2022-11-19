Камельзон — о победе Рублёва: это даст ему уверенность в том, чем он занимается

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«Это даст Рублёву уверенность в том, чем он занимается. Поэтому я думаю, что теперь ему нечего терять. Он уже сделал хороший прорыв, а теперь надо просто пройти ещё стадию», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась эмоциями от победы Рублёва в матче с Циципасом на Итоговом турнире ATP.