Медведев: я определённо не близок к Джоковичу по уровню

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от матча с сербом Новаком Джоковичем в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Я определённо не близок к Новаку по уровню. Может быть, только когда мы играем, да, но в целом меня нельзя сравнивать ни с ним, ни с кем-либо из «Большой тройки», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин уступил Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступали Джокович, Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

Ранее Джокович поделился эмоциями от игры с Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.