Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал зимой Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы клуб подписал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Defensa Central, Клопп хочет усилить атакующую линию. Также главный тренер считает, что Мбаппе может помочь «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии по футболу.

Мбаппе перешёл летом 2018 года в ПСЖ из «Монако». В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 20 матчей, забил 19 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Клопп дисквалифицирован на одну игру за поведение в матче с «Манчестер Сити».