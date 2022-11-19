Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал зимой Мбаппе
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Как сообщает Defensa Central, Клопп хочет усилить атакующую линию. Также главный тренер считает, что Мбаппе может помочь «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии по футболу.
Мбаппе перешёл летом 2018 года в ПСЖ из «Монако». В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 20 матчей, забил 19 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Клопп дисквалифицирован на одну игру за поведение в матче с «Манчестер Сити».