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Клопп дисквалифицирован на одну игру за поведение в матче с «Манчестер Сити»

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Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла наказание главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за поведение в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Клопп дисквалифицирован на одну игру за поведение в матче с «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

Немецкий тренер получил одноматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба FA. Отмечается, что Клопп вёл себя неподобающим образом по отношению к главному арбитру матча Энтони Тейлору и его ассистентам.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля». В ходе матча наставник победителей получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится через два дня после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

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