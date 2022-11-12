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Гвардиола о матче с «Ливерпулем» после ЧМ: Клопп будет играть защитника, а я — полузащитника

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится через два дня после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Гвардиола о матче с «Ливерпулем» после ЧМ: Клопп будет играть защитника, а я — полузащитника
  • AP

«Клопп будет играть левого защитника, а я — опорного полузащитника. Не знаю, сколько у нас футболистов. Марез, Холанд, Гомес и Льюис не поедут на чемпионат мира, к сожалению. Но остальные поедут. И если они пройдут в плей-офф, дальше будет 1/8 финала, четвертьфинал. Если же игроки не выйдут из группы, они смогут сыграть с «Ливерпулем», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

По словам тренера, после чемпионата мира перед встречей с «Ливерпулем» он оценит количество игроков.

«Футболисты будут возвращаться день за днём. Но я не знаю, в каком состоянии они будут. У большинства клубов много игроков в сборных», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье заявил, что ни один игрок парижского клуба не просил дать ему отдых перед ЧМ-2022 в Катаре.

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