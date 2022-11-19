Источник: ПСЖ заинтересован в трансфере Роналду зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в сфере интересов «Пари Сен-Жермен».

Парижский клуб заинтересован в переходе португальского нападающего, но советник ПСЖ Луиш Кампуш обеспокоен трансфером, поскольку хочет сделать состав команды моложе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее «Родина», выступающая в Первой лиге, предложила португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейти в их команду.