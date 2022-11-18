«Родина» предложила Роналду перейти в команду

«Родина», выступающая в Первой лиге, предложила португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейти в их команду.

«Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК «Родина»... Ждём тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе», — заявила «Родина» в Telegram.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракт с Роналду.