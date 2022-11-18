Аргентинский журналист: «Индепендьенте» сделал предложение ЦСКА по Гайчу

«Индепендьенте» заинтересован в услугах нападающего столичного ЦСКА Адольфо Гайча.

Аргентинский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста на один год с опцией выкупа 50% прав на игрока, сообщает Сесар Луис Мерло в Twitter.

Отмечается, что «Индепендьенте» ждёт ответа от российского клуба.

В 2020 году футболист перешёл в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо». Летом 2021 года Гайч на правах аренды перешёл в клуб второго испанского дивизиона «Уэска».

Ранее агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах армейского клуба со своим клиентом.