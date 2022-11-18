Рианчо заявил, что сборные России и Испании находятся на одном уровне

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что составы сборных России и Испании находятся на одинаковом уровне.

«Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её к участию в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу перед матчем с Узбекистаном встретился с нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым.