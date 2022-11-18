Москвина рассказала, почему не нервничала на Олимпиаде-2022
- РИА Новости
«Для меня это была 11-я Олимпиада. Одна, где выступала я сама, десять — со своими спортсменами. Поэтому опыт того, как держать своё физическое и психологическое состояние в нужных рамках, имелся большой. Был даже определённый эмоциональный подъём. В окружении тех тренеров, с учениками которых соперничали мои подопечные, я точно не чувствовала себя слишком возрастной», — сказала Москвина в интервью RT.
Ранее Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.