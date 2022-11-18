Москвина рассказала, почему не нервничала на Олимпиаде-2022

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что держала психологическое состояние в нужных рамках на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Для меня это была 11-я Олимпиада. Одна, где выступала я сама, десять — со своими спортсменами. Поэтому опыт того, как держать своё физическое и психологическое состояние в нужных рамках, имелся большой. Был даже определённый эмоциональный подъём. В окружении тех тренеров, с учениками которых соперничали мои подопечные, я точно не чувствовала себя слишком возрастной», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.