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Москвина: цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.
Москвина: цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент
  • РИА Новости

«Цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент. Я с удовольствием и большим интересом наблюдала, например, за тем, как экспериментируют в своих программах Даша Павлюченко и Денис Ходыкин. Даже написала их хореографу Бетине Поповой — выразила своё восхищение по этому поводу. Но тут нужно понимать: победу всегда определяет целый комплекс составляющих, а не одна, пусть даже очень выдающаяся, черта.

Сейчас же никто не рассуждает, насколько современными или, напротив, несовременными были постановки Елены Валовой и Олега Васильева или Натальи Мишкутёнок и Артура Дмитриева. Все помнят лишь то, что они были чемпионами. Замечу ещё, что в правилах соревнований — в той части, что предназначена для судей, нет такого критерия «программа». Поэтому мы говорим сейчас о чисто субъективной оценке. Успешная программа — прежде всего та, что выполнена без ошибок», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию после проката пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.

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