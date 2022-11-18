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Хэмилтон — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Абу-Даби, Шварцман — седьмой

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам первой свободной практики Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».
Хэмилтон — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Абу-Даби, Шварцман — седьмой
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Второй результат по итогам заезда показал напарник и соотечественник Хэмилтона Джордж Расселл.

Третье место занял монегаскский гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман, принимавший участие в практике в составе команды вместо испанца Карлоса Сайнса, стал седьмым.

Ранее сообщалось, что все 20 пилотов «Формулы-1» вместе отпраздновали завершение карьеры немецкого гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля.

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