Тренер Студеникина дала советы по бегу в осенне-зимний период

Тренер Наталья Студеникина рассказала о главных правилах, которым нужно следовать во время тренировок на улице в осенне-зимний период.

«Одевайтесь по погоде и типу тренировки. Если запланирована пробежка, то при выходе из дома на улицу вам должно быть прохладно. Если надеть много слоёв одежды, пробежка превратится в баню или же придётся наматывать на пояс много вещей. Если это высокоинтенсивная тренировка на площадке или стадионе, советую одеваться тепло, а после разминки снять верхний слой одежды для комфортной работы», — сказала тренер.

Она также призвала уделить внимание динамической растяжке и суставной разминке. Это можно сделать как на улице, так и дома перед выходом. Она отметила, что тренировка без разогрева мышц может привести к травмам.

«Растяжка — обязательная часть тренировки и залог хорошего самочувствия и восстановления. Заминке следует уделить достаточно времени. В случае плохой погоды, чтобы не простыть, лучше сделать качественную растяжку дома, переодевшись в сухое. Если погода позволяет, то минимум пять минут статической растяжки лучше, чем ничего», — подчеркнула Студеникина.

Если тренировки выездные, то тренер предлагает взять с собой запасную тёплую одежду и шапку, а также горячее питьё. По её словам, чай с лимоном будет идеальным решением.

«В первые полчаса после физической нагрузки иммунитет ослаблен, поэтому важно не только правильно одеваться и тренироваться, а ещё и поберечь себя после неё», — заключила она.

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