Тренер Тарантинова рассказала о подготовке к забегу на длинные дистанции

Тренер по бегу Лиги Героев Ольга Тарантинова в беседе с RT рассказала, как готовиться к длинным дистанциям.

По её словам, подготовка к забегам требует продуманного режима тренировок. Интенсивность занятий зависит от цели и от состояния организма.

«Возможно, вы хотите установить личный рекорд, узнать свои возможности или пробежать просто в удовольствие — решать вам. Опытный тренер всегда составит комфортную программу под вас», — уточнила Тарантинова.

Она добавила, что если человек хочет пробежать 21,1 км (полумарафон), то в среднем в неделю он должен пробегать не менее 60 км.

Если же ведётся подготовка к забегам на 5 или 10 км, то акцент следует сделать на скоростную работу.

Тарантинова добавила, что важно изучить рельеф маршрута. Если на нём встречаются перепады высот, то нужно добавить больше силовой подготовки.

«Крайне важно соблюдение режима питания: старайтесь питаться правильно, отказываясь от фастфуда, большого количества сладкого и выпечки, налегайте на фрукты, овощи, зелень, пейте витамины», — уточняет тренер.

Также она отметила, что важна не только нагрузка, но и восстановление.

«В процессе подготовки не забывайте делать качественную заминку, раскатываться на ролле, заглядывать в баню или сауну, ходить на массаж и высыпаться», — советует собеседница RT.

В зависимости от погоды важно правильно подобрать экипировку, считает Тарантинова. Выбирать лучше свободную одежду и обувь по размеру, заранее её протестировав.

22 мая в 85 городах России пройдёт самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».