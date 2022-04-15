В Москве 16—17 апреля пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

В Москве в парке «Битцевский лес» 16—17 апреля пройдут два кросса, организованных Беговым сообществом. В субботу, 16 апреля, состоится забег с собаками «Быстрый пёс», а в воскресенье, 17 апреля, — кросс «Лисья гора».

«Одна из наших ключевых задач — расширить аудиторию забегов, сделать так, чтобы каждый мог найти старт по душе, интересу или цели. Кроссы — возможность для всех любителей бега открыть новый формат досуга и разнообразить свой беговой опыт», — заявил директор мероприятий Дмитрий Тарасов.

В кроссе «Быстрый пёс» — самый массовый забег с собаками, который проходит в Москве. Дистанция составляет 2 км.

Забег «Лисья гора» пройдёт на кольцевой трассе по грунту и траве. Благодаря организации забега по кругу болельщики могут непрерывно наблюдать за участниками, переходя с одной точки на другую.

Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет.

В зависимости от возраста спортсменов ждут дистанции от 2 до 8 км.