Узнать больше

Валуев рассказал о своём самочувствии

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как он себя чувствует.
Валуев рассказал о своём самочувствии
  • РИА Новости

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно, прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом», — написал Валуев в своем Telegram-канале.

18 ноября СМИ сообщали, что Валуев госпитализирован в Москве.

Валуев провёл на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). Россиянин является чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA. В 2010 году Валуев объявил о завершении карьеры.

Ранее Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить