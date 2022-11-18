Валуев рассказал о своём самочувствии

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как он себя чувствует.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно, прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом», — написал Валуев в своем Telegram-канале.

18 ноября СМИ сообщали, что Валуев госпитализирован в Москве.

Валуев провёл на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). Россиянин является чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA. В 2010 году Валуев объявил о завершении карьеры.

Ранее Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.