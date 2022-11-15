Узнать больше

Валуев: заявление Баха — в лучших традициях двуличной деятельности МОК

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Валуев: заявление Баха — в лучших традициях двуличной деятельности МОК
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Ничего нового, всё как всегда. Бах в очередной раз выступил с заявлением, которое абсолютно не совпадает с действиями. Всё в лучших традициях двуличной деятельности МОК», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о заявлении Баха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить