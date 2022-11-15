Валуев: заявление Баха — в лучших традициях двуличной деятельности МОК

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Ничего нового, всё как всегда. Бах в очередной раз выступил с заявлением, которое абсолютно не совпадает с действиями. Всё в лучших традициях двуличной деятельности МОК», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о заявлении Баха.