Поздняков: очень важно, чтобы обращение Баха имело практический смысл
- РИА Новости
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«Впервые с конца февраля этого года заявление главы МОК было строго в соответствии с Олимпийской хартией. Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение Баха к определённым политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций, которые были наложены на российский спорт», — цитирует Позднякова ТАСС.
На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что заявление Баха на саммите G20 в Индонезии против политизации в спорте является лицемерием.