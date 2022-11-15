Поздняков: очень важно, чтобы обращение Баха имело практический смысл

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Впервые с конца февраля этого года заявление главы МОК было строго в соответствии с Олимпийской хартией. Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение Баха к определённым политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций, которые были наложены на российский спорт», — цитирует Позднякова ТАСС.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что заявление Баха на саммите G20 в Индонезии против политизации в спорте является лицемерием.