Узнать больше

Поздняков: очень важно, чтобы обращение Баха имело практический смысл

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Поздняков: очень важно, чтобы обращение Баха имело практический смысл
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Впервые с конца февраля этого года заявление главы МОК было строго в соответствии с Олимпийской хартией. Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение Баха к определённым политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций, которые были наложены на российский спорт», — цитирует Позднякова ТАСС.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что заявление Баха на саммите G20 в Индонезии против политизации в спорте является лицемерием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить