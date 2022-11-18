Источник: Валуев госпитализирован в Москве
- РИА Новости
Валуев сам обратился в медицинское учреждение из-за проблем с ногой. Врачи приняли решение оставить его в больнице, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Валуев провёл на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). Россиянин является чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA. В 2010 году Валуев объявил о завершении карьеры.
Ранее Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.