Источник: Валуев госпитализирован в Москве

Бывший российский боксёр Николай Валуев госпитализирован в Москве.

Валуев сам обратился в медицинское учреждение из-за проблем с ногой. Врачи приняли решение оставить его в больнице, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Валуев провёл на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). Россиянин является чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA. В 2010 году Валуев объявил о завершении карьеры.

Ранее Валуев высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.