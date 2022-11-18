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Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

Овечкин набрал 1425-е очко за карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся с Брайаном Троттье (18-е место), у которого такое же количество очков. Следующая цель — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (17), у которого 1428 очков.

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4.

В нынешнем сезоне НХЛ 37-летний Овечкин сыграл 19 матчей, в которых набрал 17 очков (9 + 8).

Ранее гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса».

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