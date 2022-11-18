Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса»
Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4.
У «Сент-Луиса» голы на счету Брэйдена Шенна, Павла Бучневича, Тори Крюга и Райана О’Райлли. Победный буллит забросил Бучневич. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин, Джон Карлсон (2), Конор Шири.
Ранее «Коламбус» обыграл «Монреаль», Чинахов отметился голевой передачей.