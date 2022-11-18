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Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса»

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«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4.

У «Сент-Луиса» голы на счету Брэйдена Шенна, Павла Бучневича, Тори Крюга и Райана О’Райлли. Победный буллит забросил Бучневич. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин, Джон Карлсон (2), Конор Шири.

Ранее «Коламбус» обыграл «Монреаль», Чинахов отметился голевой передачей.

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