Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4.

У «Сент-Луиса» голы на счету Брэйдена Шенна, Павла Бучневича, Тори Крюга и Райана О’Райлли. Победный буллит забросил Бучневич. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин, Джон Карлсон (2), Конор Шири.

Ранее «Коламбус» обыграл «Монреаль», Чинахов отметился голевой передачей.