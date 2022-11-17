Хаджи считает матч между сборными России и Таджикистана «пародией на футбол»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Честно говоря, тяжело всё это было смотреть. Это просто какая‑то пародия на футбол… Кажется, ребята вообще не понимают, для чего их вызвали», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее врач сборной России Михаил Вартапетов сообщил, что вратарь Сергей Песьяков получил повреждение связок голеностопа во время матча с Таджикистаном.