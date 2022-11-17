Reuters: баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии
Спортсменка находится в исправительной колонии в поселке Явас, сообщает Reuters.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.
25 октября Московский областной суд признал законным приговор Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.