Reuters: баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили в колонию в Мордовии для отбывания наказания .

Спортсменка находится в исправительной колонии в поселке Явас, сообщает Reuters.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.